Глава Службы безопасности Apple раздавал взятки айпадами

Томаса Мойера, главу департамента глобальной безопасности Apple, обвиняют в том, что он предлагал взятки в виде айпадов на сумму $70 тысяч с целью получения лицензий на огнестрельное оружие.

Обвинения были предъявлены Калифорнийским большим жюри.

По версии следователей, взяткополучателями были двое полицейских из округа Санта-Клара, штат Калифорния.

Причём, как следует из материалов дела, взятку шерифы у Мойера вымогали. Чтобы собрать доказательства, понадобилось два года.

"Когда высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов оказываются в центре схемы взяточничества, это пятнает значок, честь, репутацию и — к сожалению — эффективность всех правоохранительных органов", — прокомментировал инцидент окружной прокурор округа Санта-Клара Джефф Розен (цитата ВВС).

Apple пока скандал не комментирует.