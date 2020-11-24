Трамп: власть Байдену передам, но выборы выиграл я

Согласие на передачу власти Джо Байдену не означает согласия с итогами выборов, отметил в своём аккаунте Twitter Дональд Трамп. Президент остался недоволен итогами выборов и не пожалел нелестных сравнений.

Напомним: ранее Трамп дал команду Управлению по общим вопросам (GSA) на разрешение о передачи власти, чем тут же воспользовались многие СМИ США, которые сообщили, что Трамп смирился с итогами выборов.

"Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики?" — высказался в социальной сети Трамп.

Трамп напомнил, что продолжает ходить по судам и отстаивать свою победу, потому что он и его команда не намерены уступать "фальшивым бюллетеням".