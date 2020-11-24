"Денег нет. Совсем": Зеленского призвали срочно упасть в ноги МВФ

Бюджет Украины на грани полной катастрофы. Такой "звенящей пустоты" в госказне не было ни разу за последние 10 лет.

О том, что "нет денег, чтобы покрыть расходы в 9,4 млрд гривен даже на текущий месяц", у себя в "ФБ" написал Павел Кухта, замминистра экономики.

©Facebook

Чиновник видит единственный выход: правительство должно "предпринять все усилия" и убедить МВФ дать новые кредиты на покрытие расходов, согласившись на все условия.