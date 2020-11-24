Немецкий политик обвинил США в санкционном рэкете против Европы

Правительство США хочет любыми средствами не допустить строительства Германо-российского балтийского трубопровода "Северный поток-2". И угрожает вовлеченным в это европейским компаниям открытыми санкциями.

Об этом в эфире канала n-tv.de заявил председатель экономического комитета бундестага Клаус Эрнст, назвав действия Соединённых Штатов "мафиозными методами".

"Американцы действуют в соответствии с девизом: "Если вы не примете нашу защиту, то мы пригрозим европейским компаниям экономическим разрушением", — сказал Эрнст.

По его словам, единственное желание США — экспортировать больше собственного сжиженного газа в Европу:

"Если США не отступят от этих мафиозных методов, Европа должна принять контрмеры, такие как взимание штрафов за американский газ или введение санкций против лиц, которые особенно выделяются в прессинге средств защиты", — считает политик.

Напомним, ранее США неоднократно заявляли, что "увеличат давление на европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода", аргументируя это тем, что "в результате Европа будет слишком сильно зависеть от Москвы".