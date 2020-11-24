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Анкара "вызвала на ковёр" посла ЕС за обыск на турецком судне

Мир

Анкара вызвала дипломатических представителей ЕС, Германии и Италии в знак протеста против попытки обыскать турецкое грузовое судно, направляющееся в Ливию, по подозрению в перевозке запрещенного оружия.

Анкара "вызвала на ковёр" посла ЕС за обыск на турецком судне

"Послам была представлена нота, в которой говорится, что обыск нарушил международное право", — сообщает МИД Турции.

Что случилось

Немецкие военные моряки с фрегата "Гамбург", патрулирующего Средиземное море в рамках операции ЕС "Ирини" по поддержанию эмбарго на поставки оружия в Ливию, ночью поднялись на борт турецкого грузового судна примерно в 200 км к северу от ливийского прибрежного города Бенгази.

Однако осмотреть судно они не смогли из-за энергичных протестов со стороны Турции. Министерство обороны Германии признало, что патруль "не обнаружил ничего подозрительного", но настаивает на том, что все процедуры были выполнены правильно.

Турция назвала инспекцию "несанкционированным и насильственным актом", заявив, что судно перевозило только краски и гуманитарную помощь.

Представитель МИД Хами Аксой посетовал, что во время обыска с экипажем судна "обращались как с преступниками".

"Анкара оставляет за собой право на всевозможные компенсации со стороны ЕС", — добавил он.

Аксой также поставил под сомнение законность и цель операции Ирини, предположив, что она "предвзятая" и направлена только на то, чтобы "наказать" правительство национального согласия (ГНА) в Ливии — в то же время позволяя судам, перевозящим грузы для соперничающих сил Халифы Хафтара, беспрепятственно входить в порты.

Поддержка Турцией ГНА в ливийском конфликте — один из многих камней преткновения, возникших между Анкарой и Брюсселем. Кроме неё ведутся споры по поводу турецкой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте и агрессивное соперничество с Грецией и Кипром за морскую юрисдикцию и права на геологоразведку в Средиземном море.

Европейская комиссия планирует в декабре провести специальное заседание, чтобы решить, заслуживает ли Анкара санкций за свою "экспансионистскую" политику.

Автор: Ольга Лебедева
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