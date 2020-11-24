Французская полиция снесла палаточный лагерь мигрантов в центре Парижа

В понедельник на площади Республики в центре Парижа появились ряды одинаковых палаток.

Лагерь был организован группой защиты мигрантов Utopia56, которая утверждает, что около 450 переселенцев остались без крова после того, как полиция провела рейд и выселила 2 тысячи мигрантов из трущоб в пригороде Сен-Дени.

Просуществовал лагерь, как сообщают сами парижане в соцсетях, недолго — вскоре после установки палаток их демонтировал спецназ.

Les gendarmes arrivent sur la place de la République. pic.twitter.com/UEXwyYerTh — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

"Зачистка прошла не совсем гладко. Тех, кто отказывался уходить, оттесняли омоновцы, а протестующих-мигрантов, вставших между полицией и палатками, встречали дубинками и щитами", — сообщает Actu.

PARIS - Intervention des gendarmes pour avancer dans le camp : quelques tensions. pic.twitter.com/aR1jKkWbeC — Clément Lanot (@ClementLanot) November 23, 2020

Правозащитная организация Utopia56 потребовала от французского правительства предоставить "1000 мест немедленного размещения " бездомным мигрантам и призвала государство создать "постоянную систему приема” для размещения большего числа въезжающих в страну.

ДЛЯ СПРАВКИ

Общее число нелегальных мигрантов, проживающих в Париже, неизвестно. Группа по правам мигрантов в прошлом году подсчитала, что 2 тысячи человек спят на улицах французской столицы, в то время как в правительственном докладе за 2018 год утверждалось, что от 150 до 400 тысяч человек живут "бездомными", либо в жилых помещениях только в пригородном районе Сена-Сен-Дени.