Власти Германии хотят запретить продажу фейерверков из-за COVID-19

Власти Германии намерены перед Новым годом ввести запрет на продажу фейерверков. Они считают, что это позволит снизить нагрузку на больницы. В настоящее время они и так перегружены из-за COVID-19.

В стране растёт число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Врачи и политики утверждают, что будет неправильно допускать лишний риск.

В Германии пиротехнику можно приобрести только на Новый год. Фейерверки поступают в продажу обычно за три дня до праздника. Петарды и салюты взрывают везде, поэтому многие люди получают травмы.

В последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Как и во многих странах, в Германии наблюдается вторая волна коронавирусной инфекции.

Ранее Ангела Меркель объявила о введении в Германии "ограниченного карантина". Он будет действовать до конца ноября.