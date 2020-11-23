В Госдуме ответили экс-советнику Зеленского, который обращался к Путину

Украинские власти открыто пытаются отказаться от "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений по Донбассу.

Так член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала призыв Андрея Богдана к президенту РФ Владимиру Путину "сделать шаг назад".