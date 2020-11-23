Украинские власти открыто пытаются отказаться от "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений по Донбассу.
Так член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала призыв Андрея Богдана к президенту РФ Владимиру Путину "сделать шаг назад".
"Подобные послания можно было направлять тридцать лет назад Горбачеву или Шеварнадзе, которые делали такие "шаги назад" в большом количестве. Впоследствии эти уступки обернулись гибелью десятков тысяч друзей и сторонников нашей страны во всех частях земного шара", — отметила парламентарий.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.