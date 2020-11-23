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Мир » Бывший СССР

Украинские власти открыто пытаются отказаться от "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений по Донбассу.

Так член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала призыв Андрея Богдана к президенту РФ Владимиру Путину "сделать шаг назад".

"Подобные послания можно было направлять тридцать лет назад Горбачеву или Шеварнадзе, которые делали такие "шаги назад" в большом количестве. Впоследствии эти уступки обернулись гибелью десятков тысяч друзей и сторонников нашей страны во всех частях земного шара", — отметила парламентарий.

Автор: Алексей Корнеев
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