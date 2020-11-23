Турецкий МИД пожаловался на действия военных Бундесвера, которые хотели обыскать судно Rosaline A в Средиземном море. По мнению Анкары, такие операции незаконны, против них нужно протестовать и осуждать "применение силы".
Дело развивалось, как пишут в немецком Spiegel, следующим образом. Турецкое судно Rosaline A было остановлено в воскресенье немецким фрегатом Hamburg примерно в 200 км от Бенгази (Ливия).
После того, как немцы поднялись на палубу Rosaline A, то сообщили экипажу: по их сведениям, на борту могут быть запрещённые грузы, в том числе — оружие и патроны, поэтому нужен обыск. Однако экипаж Rosaline A заявил, что на обыск не согласен, из-за чего немцы вынуждены были отпустить Rosaline A.
"Мы выступаем против того, что не нарушивший эмбарго на поставки оружия наш корабль был задержан в течение нескольких часов в тяжёлых погодных условиях.
Мы протестуем против этой несанкционированной акции с применением силы", — сказано в распространённом заявлении МИД Турции.
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