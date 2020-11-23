Турция недовольна: немцы посмели "проверить" её корабль

Турецкий МИД пожаловался на действия военных Бундесвера, которые хотели обыскать судно Rosaline A в Средиземном море. По мнению Анкары, такие операции незаконны, против них нужно протестовать и осуждать "применение силы".

Дело развивалось, как пишут в немецком Spiegel, следующим образом. Турецкое судно Rosaline A было остановлено в воскресенье немецким фрегатом Hamburg примерно в 200 км от Бенгази (Ливия).

После того, как немцы поднялись на палубу Rosaline A, то сообщили экипажу: по их сведениям, на борту могут быть запрещённые грузы, в том числе — оружие и патроны, поэтому нужен обыск. Однако экипаж Rosaline A заявил, что на обыск не согласен, из-за чего немцы вынуждены были отпустить Rosaline A.