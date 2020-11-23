Власти Загреба организовали бесплатные тесты на коронавирус

Неожиданная инициатива от властей хорватской столицы: бесплатные тесты на коронавирус для всех желающих. О новшестве журналистам рассказал мэр Загреба Милан Бандич.

По данным Бандича, первая партия тестов составляет около 60 тысяч штук, в случае необходимости предусмотрено финансирование на дополнительные парти. Пока открыты 12 пунктов, в которых все желающие после простой записи по сети могут провериться.

"В зависимости от дальнейшей заинтересованности граждан число [тестов] будет увеличиваться. На всех 12 пунктах [тестирования] на сегодня и на завтра уже всё расписано для 1,2 тыс. человек", — рассказал об успехах мэр.

Основной идеей, по словам Бандича, является ускорение процесса тестирования, а также "разгрузка" больниц.

Напомним, что в Хорватии действует масочный режим, закрыты различные увеселительные заведения, а также отменены либо сильно "урезаны" спортивные мероприятия в частности и массовые мероприятия в целом.