Новый план Украины по Донбассу не призван решить ситуацию мирным путём, а является "шагом назад" к вооружённому конфликту сторон.

Такое мнение озвучила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"План оказался шагом назад, а не в направлении мирного урегулирования. Мы получили проект дорожной карты, плана действий от украинской стороны. И этот план действий совершенно противоречит Минским соглашениям и комплексу мер. Этот документ и внутренне противоречив и несколько хаотичен, некоторые пункты довольно небрежно прописаны, есть даты и сказано, что некие действия должны предшествовать этим датам, но по датам получается полное несовпадение, то есть они поставлены наоборот", — отметила чиновница.