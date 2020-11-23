Турция "останется в прихожей": эксперт - о шансах Эрдогана на ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз выполнить своё "обещание" и предоставить Турции полноправное членство.

"Мы считаем себя неотъемлемой частью Европы… Однако это не означает, что мы склонимся перед откровенными нападками на нашу страну и нацию, завуалированной несправедливостью и двойными стандартами", — заявил Эрдоган в воскресенье, обращаясь по видеосвязи к членам своей правящей Партии справедливости и развития (АК).

Реально ли сегодня вообще говорить о Турции как о кандидате в ЕС? Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН.

Турция мнётся в "прихожей ЕС"

"Первое: действительно, Турция является частью Европы, но находится она в "прихожей" Евросоюза, из "прихожей" она дальше никуда не пойдёт. Турция уже почти 30 лет стоит в этой "прихожей" и будет там оставаться", — уверен Белов.

Турция, напоминает эксперт, член НАТО, одна из крупнейших стран Европейского континента. Но при этом, конечно, стоит её рассматривать как евроазиатскую страну на границе с Ближним Востоком.

"Эрдоган видит себя во главе Османской империи"

"По тем критериям, которые Евросоюз предъявляет к странам-кандидатам на вступление в ЕС, Турция не проходит", — уточняет Белов.

Понятно, почему Эрдоган активно вовлекает страну в различные "точки внешнеполитического фронта": например, действует в Ливии, в Нагорно-Карабахском конфликте. Он видит себя во главе Османской империи.

"Поэтому важна работа не на Брюссель, а работа на внутриполитический рынок, на граждан Турции. Он показывает, что успешен, что продвигает интересы Турции в рамках Евросоюза", — добавляет Белов.

Что лежит в "кармане Эрдогана"?

Понятно, что никаких подвижек со стороны Брюсселя не будет, уверен эксперт.

"У Эрдогана есть достаточно мощный инструмент: несколько миллионов граждан в Сирии. Там осталось порядка трёх миллионов человек, находящихся в лагерях для беженцев. В 2016 году по инициативе Ангелы Меркель Брюссель заключил соответствующий пакт с Турцией, переводя в Анкару существенные суммы для решения этой проблемы. "Эрдоган всегда может нечаянно "повернуть ключик" и открыть калитку, через которую эти беженцы хлынут в Европу. Но на сегодня пока Эрдоган сохраняет статус-кво с Брюсселем. Пока такие угрозы не звучат. Но это достаточно мощный инструмент, который у него лежит в кармане", — комментирует Белов.

Эксперт напоминает: по критериям демократии, необходимым для ЕС, в Турции очень много нарушений.

"Турция попала в "прихожую" задолго до Эрдогана, чтобы мы понимали. Эрдоган с точки зрения истории отношений с Евросоюзом достаточно молодой политик не по возрасту, а по сроку взаимоотношений между Турцией, между Анкарой и Брюсселем", — резюмирует Белов.

Специально для сайта "Правда. Ру".