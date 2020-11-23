Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Харитонова выписали из больницы после драки с Яндиевым
Под Ярославлем волк покусал беременную женщину
Доктор Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках
Ким Кардашьян поздравила Томпсона с переходом в "Бостон"
Что станет с элитной квартирой Джигарханяна на Арбате?
Скандал в ФИФА: за коррупцию отстранён глава африканского футбола
Терапевт Людмила Лапа: ёлки помогут защититься от COVID-19
В Минпросвещения оценили возможность отмены ЕГЭ из-за COVID-19
Медики оценивают состояние Павла Прилучного как стабильное

Турция "останется в прихожей": эксперт - о шансах Эрдогана на ЕС

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз выполнить своё "обещание" и предоставить Турции полноправное членство.

Турция "останется в прихожей": эксперт - о шансах Эрдогана на ЕС

"Мы считаем себя неотъемлемой частью Европы… Однако это не означает, что мы склонимся перед откровенными нападками на нашу страну и нацию, завуалированной несправедливостью и двойными стандартами", — заявил Эрдоган в воскресенье, обращаясь по видеосвязи к членам своей правящей Партии справедливости и развития (АК).

Реально ли сегодня вообще говорить о Турции как о кандидате в ЕС? Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН.

Турция мнётся в "прихожей ЕС"

"Первое: действительно, Турция является частью Европы, но находится она в "прихожей" Евросоюза, из "прихожей" она дальше никуда не пойдёт. Турция уже почти 30 лет стоит в этой "прихожей" и будет там оставаться", — уверен Белов.

Турция, напоминает эксперт, член НАТО, одна из крупнейших стран Европейского континента. Но при этом, конечно, стоит её рассматривать как евроазиатскую страну на границе с Ближним Востоком.

"Эрдоган видит себя во главе Османской империи"

"По тем критериям, которые Евросоюз предъявляет к странам-кандидатам на вступление в ЕС, Турция не проходит", — уточняет Белов.

Понятно, почему Эрдоган активно вовлекает страну в различные "точки внешнеполитического фронта": например, действует в Ливии, в Нагорно-Карабахском конфликте. Он видит себя во главе Османской империи.

"Поэтому важна работа не на Брюссель, а работа на внутриполитический рынок, на граждан Турции. Он показывает, что успешен, что продвигает интересы Турции в рамках Евросоюза", — добавляет Белов.

Что лежит в "кармане Эрдогана"?

Понятно, что никаких подвижек со стороны Брюсселя не будет, уверен эксперт.

"У Эрдогана есть достаточно мощный инструмент: несколько миллионов граждан в Сирии. Там осталось порядка трёх миллионов человек, находящихся в лагерях для беженцев. 

В 2016 году по инициативе Ангелы Меркель Брюссель заключил соответствующий пакт с Турцией, переводя в Анкару существенные суммы для решения этой проблемы.

"Эрдоган всегда может нечаянно "повернуть ключик" и открыть калитку, через которую эти беженцы хлынут в Европу.

Но на сегодня пока Эрдоган сохраняет статус-кво с Брюсселем. Пока такие угрозы не звучат. Но это достаточно мощный инструмент, который у него лежит в кармане", — комментирует Белов.

Эксперт напоминает: по критериям демократии, необходимым для ЕС, в Турции очень много нарушений.

"Турция попала в "прихожую" задолго до Эрдогана, чтобы мы понимали. Эрдоган с точки зрения истории отношений с Евросоюзом достаточно молодой политик не по возрасту, а по сроку взаимоотношений между Турцией, между Анкарой и Брюсселем", — резюмирует Белов.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Харитонова выписали из больницы после драки с Яндиевым
Пятый Пленум﻿ ЦК КПК — разговор о прошлом или о будущем?
Под Ярославлем волк покусал беременную женщину
США раскритиковали покупку Турцией "С-400". В Анкаре недовольны
Доктор Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках
После пандемии наступит цифровой тоталитаризм?
Власти Германии решают, продлевать ли локдаун на праздники
Ким Кардашьян поздравила Томпсона с переходом в "Бостон"
Что станет с элитной квартирой Джигарханяна на Арбате?
Турция "останется в прихожей": эксперт - о шансах Эрдогана на ЕС
Популярное
Авто
Эксперт объяснил, почему в России нельзя купить хорошую машину

В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.

Эксперт объяснил, почему в России нельзя купить хорошую машину
Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре
Российский шоу-бизнес
Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре
Бывший СССР
Бывший советник Зеленского попросил Путина об услуге
Мир. Новости мира
Тихановская нашла работу в Литве
Любовь Степушова Надежды Путина на разум белорусов не оправдались Любовь Степушова Василий Амирджанов В Белоруссии продолжают зачищать неблагонадежных Василий Амирджанов Олег Артюков В поисках "локомотива": ЛДПР потеряла половину депутатов гордумы Хабаровска Олег Артюков
Комментарии
В Белоруссии продолжают зачищать неблагонадежных
Путин планирует посетить один из регионов России
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Стало известно, сколько турецкие военные пробудут в Карабахе
Почему община Торопова 30 лет никому не мешала в Красноярском крае?
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
В Белоруссии снижается число протестующих
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Седокова ответила на критику возраста
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Институты развития в России: "Зарплаты высокие, а выхлоп никакой"
Седокова ответила на критику возраста
Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против карантина
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Горбачёв-2: западные эксперты ставят на Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников