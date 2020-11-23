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"Готовы на 100%": глава Минобороны отчитался перед Лукашенко

Мир

В армии Белоруссии всё в порядке, она готова к выполнению различных задач. Несмотря на некоторые сложности, вооружённые силы страны на 100% готовы, отчитался перед Александром Лукашенко министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Готовы на 100%": глава Минобороны отчитался перед Лукашенко

По данным СМИ, Лукашенко в ходе встречи с Хрениным попросил уточнить, какие проблемы есть в армии.

"Ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, вооружённые силы готовы к выполнению задач по предназначению.

Мероприятия плана подготовки вооружённых сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", — ответил президенту Хренин.

Лукашенко также отметил важность патриотического воспитания молодёжи страны. Тема для президента страны весьма "острая": ранее он заявил, что у белорусских "мужиков" патриотизма нет.

Кроме того, подчеркнул президент, стоит помнить и о желающих "раскачать" страну, о так называемых деструктивных силах.

 

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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