Зеленский сообщил, что поборол коронавирус и снова здоров

Хорошие новости из Киева: президент Украины Владимир Зеленский успешно вылечился от коронавируса.

О своём выздоровлении Зеленский рассказал через профиль в Telegram. Отметив, что результаты тестов "наконец-то негативный", президент сообщил: риски никуда не исчезли, нужно беречь здоровье.

"Надо понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Всё это очень важно, и всё это вместе дает нам надежду", — высказался президент Украины.

Зеленский проходил лечение в клинике "Феофания", во время него президент продолжал работать, оставаясь на связи благодаря удалённому доступу. Супруга Зеленского Елена переболела коронавирусом ранее, в июне.

Напомним, что ситуация с вакцинами на Украине всё ещё остаётся неоднозначной. Ранее власти не исключили возможность локдауна.