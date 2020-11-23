Бывшего президента Франции будут судить за коррупцию

Николя Саркози, ранее занимавший пост президента Франции, 23 ноября будет участником судебного заседания по делу о коррупции. Данные приводят СМИ Франции.

Уточняется, что кроме Саркози обвинения выдвинуты его адвокату, Тьерри Эрзогу, а также ранее занимавшему высокий пост в Кассационном суде страны Жильберу Азиберу.

Обвиняют Саркози в том, что он пытался, используя свои связи, получить данные по расследованию 2014 года. В рамках того расследования Саркози мог оказаться под ударом: следователи сообщали, что кампанию по выборы в президенты 2007 года финансировали в том числе со стороны L'Oreal, благодаря чему Саркози получил преимущество.

Азиберу же, по сведениям СМИ, Саркози пообещал некий высокий пост в Монако, если тот сумеет достать данные в незаконном порядке.

На данный момент все фигуранты дела отрицают свою вину. Сроки могут оказаться большими — до 10 лет тюрьмы.