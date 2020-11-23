Президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах, поскольку официального объявления о его победе ещё не было.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло", — пояснил представитель Кремля.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.