В Кремле объяснили, когда Путин поздравит Байдена

Президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах, поскольку официального объявления о его победе ещё не было.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.