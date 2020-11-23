Кандидат в президенты США Джо Байден родом из Запорожья и является потомком основателя Запорожской Сечи.
Об этом заявил профессор политологии из Национального университета "Украина" Валерий Бебик.
"Мало кто знает, что Джо Байден — далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду — лондонскому банкиру — передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Соединенные Штаты Америки", — утверждает Бебик.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.