Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Российские судьи получили назначение на матч Лиги чемпионов
Алена Кравец хочет родить от Армена Джигарханяна
"По-другому нельзя было поступить": эксперт - о продуктовом эмбарго
Актёр из "Ворониных" пожаловался на безденежье
Диетолог рассказал, кому не стоит есть мандарины
Федерация фигурного катания предлагает "просто забыть" прокат Трусовой
Из квитанций за оплату услуг ЖКХ исключат одну графу расходов
Опубликовано расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону
В 2021 году не будут отменять ЕГЭ из-за коронавируса

На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья

Мир

Кандидат в президенты США Джо Байден родом из Запорожья и является потомком основателя Запорожской Сечи.

Об этом заявил профессор политологии из Национального университета "Украина" Валерий Бебик.

"Мало кто знает, что Джо Байден — далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду — лондонскому банкиру — передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Соединенные Штаты Америки", — утверждает Бебик.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
На Украине заявили, что Байден родом из Запорожья
Из квитанций за оплату услуг ЖКХ исключат одну графу расходов
Опубликовано расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону
В 2021 году не будут отменять ЕГЭ из-за коронавируса
Дочь Заворотнюк высказалась о съёмках матери у Малахова
Шестилетняя девочка выжила после падения с четвёртого этажа
Алибасов назовёт ребёнка в честь пандемии коронавируса
Ферстаппен начал встречаться с бывшей девушкой Квята
Исследователи собираются создать лес "нового поколения"
Армянский политик готов голодать, чтобы отправить Пашиняна в отставку
Популярное
Авто
Эксперт объяснил, почему в России нельзя купить хорошую машину

В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.

Эксперт объяснил, почему в России нельзя купить хорошую машину
Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре
Российский шоу-бизнес
Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре
Мир. Новости мира
Тихановская нашла работу в Литве
Российский шоу-бизнес
Александр Колтовой выдавал Наталью Климову за супругу
Василий Амирджанов В Белоруссии продолжают зачищать неблагонадежных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рынок заталкивает Россию в рамки "зелёной" парадигмы Усам Оздемиров Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова
Комментарии
Путин планирует посетить один из регионов России
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Стало известно, сколько турецкие военные пробудут в Карабахе
Почему община Торопова 30 лет никому не мешала в Красноярском крае?
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
В Белоруссии снижается число протестующих
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Седокова ответила на критику возраста
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Известный московский адвокат усомнился в профпригодности федерального судьи
Институты развития в России: "Зарплаты высокие, а выхлоп никакой"
Седокова ответила на критику возраста
Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против карантина
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Горбачёв-2: западные эксперты ставят на Навального
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников