Бывший советник Зеленского попросил Путина об услуге

Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского, а также личный адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину.

Он попросил российского лидера "сделать шаг назад" и переподписать Минские соглашения.