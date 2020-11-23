Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского, а также личный адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину.
Он попросил российского лидера "сделать шаг назад" и переподписать Минские соглашения.
"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей, это будет поступок сильного, победа. Переподпишите минские соглашения", — попросил Богдан.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.