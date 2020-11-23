Премьер-министр Швеции напугал население ради борьбы с коронавирусом

22 октября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил по телевидению, обратившись к нации. По мнению политика, людям стоит серьёзнее отнестись к рекомендациям властей: ситуация критическая и влияет "на то, кто останется в живых, чтобы встретить Рождество".

"Мои слова могут показаться резкими, брутальными, но на самом деле они настолько резки и брутальны, насколько жестока реальность", — рассказал стране Лёвен.

Обращение Лёвена вызвало неоднозначную реакцию шведов: например, журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин рассказала, что за 30 лет работы не припомнит такого же выступления.

"Ничто не может сравниться с таким серьезным обращением Стефана Лёвена к нации … Лёвен даже зашел так далеко, что предупредил, что те люди, которые не заботятся о себе, приближают своими действиями смерти других людей", — написала Меллин.

К слову, это же издание (Aftonbladet) не так давно печатало материал о том, что Швецию признали худшей из 35 анализируемых стран с точки зрения борьбы с коронавирусом.

"Очевидно, что Стефан Лёвен и правительство насмерть перепуганы тем, что ситуация с системой здравоохранения окажется в таком же сложном положении, как и этой весной», - резюмировала Меллин.

Поможет ли обращение премьера исправить ситуацию, зависит, похоже, только от того, удалось ли ему напугать и граждан страны...