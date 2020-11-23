Bloomberg: Китай обгонит США по переработке нефти

Китайская модель "нефтяной политики" оказалась более жизнеспособной, чем американская. В то время как в США (а также в ЕС) борются с последствиями коронавируса, в Китае строят новые нефтеперерабатывающие заводы и выводят своих производителей топлива на мировые рынки.

По данным издания Bloomberg, журналисты которого ознакомились с прогнозами Международного энергетического агентства, в Китае стоят не менее четырёх новых заводов, которые будут выдавать около 1,2 млн баррелей нефти каждый день. Это позволит удовлетворять спрос всего региона.

"Китай, вероятно, обгонит США [по показателям переработки нефти] в ближайшие год или два", — приводят в исследовательской компании Wood Machenzie мнение директора компании Facts Global Energy Стива Сойера.

Напомним, что ещё с мая власти Китая наращивали закупки нефти и объёмы её переработки, чтобы стимулировать внутренний рынок. Так, в Пекине оформили одну из крупнейших сделок такого рода: нефть в Китай везли 117 супертранкеров.