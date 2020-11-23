Власти Турции договорились с Китаем и вакцинируют население бесплатно

В правительстве Турции хотят сделать вакцинацию от коронавируса бесплатной услугой, сообщают СМИ страны. По последним данным, помогут в этом представители китайской фармацевтической индустрии: для старта вакцинации из Китая уже ждут 10 млн доз.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По словам чиновника, все юридические вопросы уже улажены.

"Были завершены переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, прошли все необходимые юридические процессы, поставлены подписи. Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено для начала вакцинации. Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет", — рассказал для издания Hurriyet Коджа.

Также в стране, по словам министра, активно ведётся работа по лицензированию вакцин других производителей, в том числе — российского варианта "Спутник V".