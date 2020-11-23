Экс-начальник Генштаба ВСУ: приказ сдать Крым отдал Турчинов

Экс-начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана провёл пресс-конференцию, во время которой рассказал, что в 2014 году приказ "не оказывать сопротивления воссоединению Крыма с Россией" был получен лично от исполнявшего обязанности президента страны Александра Турчинова.

По словам Замана, сохранились документы, содержащие этот приказ.

"Копии всех официальных бумаг, которые получил тогда от руководства страны не только я, но и командующие всеми видами ВС — восемь генералов и один адмирал, — мы направили президенту Зеленскому", — написал он в Facebook, прикрепив к посту копию письма в адрес главы государства.

(c)facebook.com/Zamana.V/posts

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