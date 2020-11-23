Многочисленные санкции, которыми из Вашингтона "бомбардируют" всех участников проекта "Северный поток — 2", являются нарушением международных норм и международного права. В этом уверены немецкие политики.
Более подробно о позиции Германии в вопросе санкций по "СП — 2" рассказал Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Общаясь с журналистами издания Die Welt, он отметил: действия США недопустимы.
"Такой подход совершенно исключён среди союзников.
Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым нарушением международного права", — высказался Хермес.
Политик отметил, что в ФРГ надеются на понимание со стороны уходящей администрации Дональда Трампа и желали бы соблюдения суверенитета, потому что без этого не получится организовать сотрудничество.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.