В Германии рассказали, что думают о санкциях США по "СП - 2"

Многочисленные санкции, которыми из Вашингтона "бомбардируют" всех участников проекта "Северный поток — 2", являются нарушением международных норм и международного права. В этом уверены немецкие политики.

Более подробно о позиции Германии в вопросе санкций по "СП — 2" рассказал Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Общаясь с журналистами издания Die Welt, он отметил: действия США недопустимы.

"Такой подход совершенно исключён среди союзников. Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым нарушением международного права", — высказался Хермес.

Политик отметил, что в ФРГ надеются на понимание со стороны уходящей администрации Дональда Трампа и желали бы соблюдения суверенитета, потому что без этого не получится организовать сотрудничество.