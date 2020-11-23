Белоруссия ответит ЕС в "санкционной войне"

Представителей руководства ЕС ждут новые санкции от Белоруссии, рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей. Общаясь с журналистами канала "Беларусь 1", чиновник отметил: это ответные меры.

Как оказалось, "европейские партнёры" ввели очередные санкции против полутора десятков человек примерно неделю назад, и в данной ситуации у Минска нет вариантов: нужно расширять санкционные списки.

"…вынуждены были констатировать, что мы также расширим наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", — рассказал Макей.

Напомним, что санкции ЕС призваны показать "недемократичность" выборов в Белоруссии, под них уже попали как президент страны Александр Лукашенко, так и его сын. Далее в ЕС планируют принимать санкционный список белорусских организаций.