В Париже начинаются судебные слушания по делу экс-президента Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Он станет первым экс-президентом современной Франции, который окажется на скамье подсудимых.

Напомним, Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год.

Что это вообще за дело?

Французским следователям понадобилось несколько лет на расследование обвинений в коррупции, связанных с предвыборными кампаниями Николя Саркози и периодом его пребывания у власти:

его подозревали в использовании "секретных пожертвований" для финансирования своей президентской кампании 2007 года:

от владелицы L'Oreal Лилиан Беттенкур для своей президентской кампании 2007 года;

прокуроры подозревают, что Саркози и несколько его соратников получили миллионы евро Ливийской наличности для финансирования своей президентской кампании 2007 года (тогда у власти находился Муаммар Каддафи).

Кроме того, обвинение утверждает, что Саркози и его тогдашний адвокат Тьерри Херцог пытались подкупить Жильбера Азибера престижной работой в Монако в обмен на информацию об этом расследовании.

В 2018 году Николя Саркози обвинили в коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании и получении выгоды от растраты государственных средств.

В октябре 2020 магистраты также обвинили его в "участии в преступном сговоре".

Сам Саркози все обвинения в свой адрес отрицает:

"Моя невиновность в очередной раз попрана решением, которое не представляет никаких доказательств", — написал он в Facebook.

Слушания по делу бывшего президента Франции начнутся сегодня в Париже.