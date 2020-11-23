В Париже начинаются судебные слушания по делу экс-президента Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Он станет первым экс-президентом современной Франции, который окажется на скамье подсудимых.
Напомним, Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год.
Французским следователям понадобилось несколько лет на расследование обвинений в коррупции, связанных с предвыборными кампаниями Николя Саркози и периодом его пребывания у власти:
его подозревали в использовании "секретных пожертвований" для финансирования своей президентской кампании 2007 года:
Кроме того, обвинение утверждает, что Саркози и его тогдашний адвокат Тьерри Херцог пытались подкупить Жильбера Азибера престижной работой в Монако в обмен на информацию об этом расследовании.
Сам Саркози все обвинения в свой адрес отрицает:
"Моя невиновность в очередной раз попрана решением, которое не представляет никаких доказательств", — написал он в Facebook.
Слушания по делу бывшего президента Франции начнутся сегодня в Париже.
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