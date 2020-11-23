Разброд в рядах республиканцев: союзники требуют от Трампа "сдаться"

Однопартиец Дональда Трампа, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи призвал действующего президента США отказаться от своих усилий для "пересмотра результатов голосования" и "признать проигрыш" Джо Байдену на президентских выборах.

Выступая в воскресенье в программе ABC "На этой неделе", экс-губернатор Нью-Джерси назвал юридическую команду президента "национальным позором":

"Я был сторонником президента и дважды голосовал за него. Но выборы имеют последствия, и мы не можем продолжать действовать так, как будто здесь произошло что-то, чего не произошло".

Напомним, Кристи был первым губернатором, поддержавшим г-на Трампа в качестве кандидата в президенты еще в 2016 году. Он также помог подготовить президента США к его дебатам с господином Байденом в начале этого года.

Мнение республиканца Кристи изменилось после того, как в субботу судья в Пенсильвании отклонил иск от компании Трампа, заявив, что "суду были представлены напряжённые юридические аргументы без каких-либо оснований и спекулятивные обвинения".

Таким образом, перевес в более чем 80 тысяч голосов в этом штате остался за Байденом.

По прогнозам, Байден победит президента Трампа со счетом 306: 232 в коллегии выборщиков.

В воскресенье другие республиканцы также призвали президента Трампа уступить