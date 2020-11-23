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Разброд в рядах республиканцев: союзники требуют от Трампа "сдаться"

Мир

Однопартиец Дональда Трампа, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи призвал действующего президента США отказаться от своих усилий для "пересмотра результатов голосования" и "признать проигрыш" Джо Байдену на президентских выборах.

Разброд в рядах республиканцев: союзники требуют от Трампа "сдаться"

Выступая в воскресенье в программе ABC "На этой неделе", экс-губернатор Нью-Джерси назвал юридическую команду президента "национальным позором":

"Я был сторонником президента и дважды голосовал за него. Но выборы имеют последствия, и мы не можем продолжать действовать так, как будто здесь произошло что-то, чего не произошло".

Напомним, Кристи был первым губернатором, поддержавшим г-на Трампа в качестве кандидата в президенты еще в 2016 году. Он также помог подготовить президента США к его дебатам с господином Байденом в начале этого года.

Мнение республиканца Кристи изменилось после того, как в субботу судья в Пенсильвании отклонил иск от компании Трампа, заявив, что "суду были представлены напряжённые юридические аргументы без каких-либо оснований и спекулятивные обвинения".

Таким образом, перевес в более чем 80 тысяч голосов в этом штате остался за Байденом.

  • По прогнозам, Байден победит президента Трампа со счетом 306: 232 в коллегии выборщиков.

В воскресенье другие республиканцы также призвали президента Трампа уступить

  • Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил CNN в воскресенье, что продолжающиеся усилия лагеря Трампа по отмене результатов выборов "начинают выглядеть так, будто мы — банановая республика".
  • Представитель Мичигана Фред Аптон сказал CNN, что избиратели в его штате "заговорили, выбрав г-на Байдена".
  • Сенатор от Северной Дакоты Кевин Кремер сказал в интервью NBC, что "пришло время начать переход".
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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