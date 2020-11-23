"Пора начать процесс передачи власти":Трампа критикуют даже сенаторы

Недовольство политикой Трампа в отношении якобы мошеннических выборов в США начинает раздражать американских политиков.

Сенатор-республиканец от американского штата Аляска Лиза Мурковски высказалась однозначно: пора бы Трампу начать передачу власти.

"Каждый штат обеспечил свободные и честные выборы. Трамп протестует против результатов без каких-либо на то оснований. Пора начать полный и официальный процесс передачи", — высказалась Мурковски в Twitter.

Более того, дополнила политик: у Трампа было полно времени на то, чтобы найти доказательства, однако он предпочёл использовать "давление на избирателей". По мнению Мурковски, если оценивать масштаб "давления", то он Трамп и сам беспрецедентно противоречит демократическим процессам в стране.

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