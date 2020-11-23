СМИ: 650 жертв первой волны COVID до сих пор не похоронены в Нью-Йорке

Порядка 650 тел американцев, погибших в Нью-Йорке от коронавируса во время весенней вспышки пандемии, до сих пор хранятся в передвижных моргах-рефрижераторах, установленных на набережной Бруклина.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Напомним, Нью-Йорк более других американских штатов пострадал от первой волны коронавируса. Там ежедневно регистрировалось примерно по 700 смертей. И, чтобы разгрузить морги, были установлены холодильники — рефрижераторы, где тела хранились допохорон.

Как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на офис главного судмедэксперта Нью-Йорка, многие из умерших так и лежат в тех самых рефрижераторах. Причины две:

власти на нашли родственников —

"таких тел примерно 230", — отмечает газета;

у родственников нет денег на похороны.

Как ранее рассказывало РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Лисовецкого, совладельца нью-йоркского похоронного бюро,