Джо Байден определился с составом правительства. И готов его объявить

Джо Байден объявил о своей готовности назвать состав своей президентской администрации.

Об этом сегодня сообщает издание Sud Ouest.

"Имена назначенных на ключевые позиции новой администрации Белого дома Джо Байден назовёт уже во вторник, 24 ноября. Известно, что его (Байдена) правительство будет феминизировано и разнообразно", — сообщил Рон Клейн, уже назначенный главой администрации Белого дома.

Однако, назвать конкретные имена Клейн отказался:

"Придется подождать, пока избранный президент сделает это сам во вторник", — сказал он.

Напомним, Джо Байден, который пообещал американцам "правительство, представляющее Америку", продолжает формировать свою переходную команду, несмотря на многочисленные судебные иски адвокатов Дональда Трампа, который до сих пор оспаривает поражение на выборах 3 ноября.

Читайте также:

Как он умеет: Байден снова выступил с "гениальной" речью

Минздрав США отказывается работать с Байденом

СМИ США: чиновники Трампа перебегают к Байдену