Гейтс: эта пандемия далеко не последняя. Новая – на пороге

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс уверен: человечество столкнется с новой пандемией в ближайшем будущем.

Однако, он считает, что ее воздействие будет "менее разрушительным", чем распространение коронавируса.

Отвечая на вопрос о неизбежности новой пандемии, во время беседы с актрисой и комиком Рашидой Джонс и главным эпидемиологом США Энтони Фаучи в подкасте, опубликованном в понедельник в его блоге, миллиардер заявил:

"Надеюсь, это может быть через 20 лет. Но мы должны предположить, что это может быть через 3 года. Но, учитывая полученный в 2020 году опыт, мы не будем такими глупыми во второй раз".

ДЛЯ СПРАВКИ

С начала пандемии коронавируса во всем мире, по данным университета Хопкинса, было зарегистрировано

более 58,4 миллиона заражённых,

более 1,3 миллиона смертей.

Читайте также:

Билл Гейтс назвал условие для возвращения к нормальной жизни без COVID

Билл Гейтс призвал не забывать о существовании других опасных болезней