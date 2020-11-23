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В ВОЗ уверены: в новом году Европу ждёт треться волна коронавируса

Мир » Европа

2020 года недостаточно: в 2021-ом Европу накроет третьей волной коронавируса.

В ВОЗ уверены: в новом году Европу ждёт треться волна коронавируса

Об этом предупредил Дэвид Набарро, представитель Всемирной организации здравоохранения предупредил.

В интервью швейцарской газете Solothurner Zeitung он заявил, что европейские правительства не смогли создать "необходимую инфраструктуру", чтобы держать вирус под контролем после первой волны инфекций этой весной.

"Теперь у нас есть вторая волна. Если они (правительства стран) не построят необходимую инфраструктуру, то в начале следующего года у нас будет третья волна".

К слову, несмотря на пугающее предсказание Набарро, ВОЗ ранее предостерегла от слишком жесткой реакции на пандемию.

Напомним, на брифинге в четверг Европейский директор организации Ханс Клюге призвал к "систематическому и всеобщему ношению масок" и "строгому контролю за социальными собраниями", но назвал национальные блокировки "политикой последнего средства".

Автор: Ольга Лебедева
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