Бывший заместитель главы сирийского МИД Фейсал Микдад стал министром иностранных дел Сирии.

Соответствующий указ подписал президент республики Башар Асад.

"Президент Сирии Башар Асад издал три указа. В первом Фейсал Микдад назначается министром иностранных дел Сирии. Вторым — назначить Башара Джаафари постпред Сирии в ООН заместителем министра иностранных дел, а третьим — назначить посла Бассама Саббага главой постоянного представительства Сирии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", — сказано в документе.