Президент России Владимир Путин заявил, что в избирательной системе США "есть проблемы".
По его словам, в истории США есть три прецедента, когда американский президент избирался наибольшим количеством выборщиков, за которыми стояло меньшее количество избирателей. По мнению Путина, это не демократично.
"Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, мне кажется, для американцев это понятно, — что в избирательной системе США есть проблемы", — пояснил российский лидер.
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