Путин раскритиковал избирательную систему США

Президент России Владимир Путин заявил, что в избирательной системе США "есть проблемы".

По его словам, в истории США есть три прецедента, когда американский президент избирался наибольшим количеством выборщиков, за которыми стояло меньшее количество избирателей. По мнению Путина, это не демократично.