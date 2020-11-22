Президент России Владимир Путин объяснил, почему считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики", — утверждает российский лидер.