В Одессе протестующие предприниматели перекрыли дорогу, чтобы власти отменили "карантин выходного дня".
Об этом сообщило украинское издание "Общественное".
"Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня". Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной рады", — сказано в сообщении.
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