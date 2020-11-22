В Одессе протестующие предприниматели перекрыли дорогу, чтобы власти отменили "карантин выходного дня".

Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

"Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня". Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной рады", — сказано в сообщении.