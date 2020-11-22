Путин рассказал, почему всё ещё не поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал поздравлять кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.

Российский лидер сослался на то, что противостояние Байдена и Трампа ещё не закончено.