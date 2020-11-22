Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал поздравлять кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
Российский лидер сослался на то, что противостояние Байдена и Трампа ещё не закончено.
"Хочу вас заверить — здесь нет никакой подоплёки: не то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, — мы просто ждём окончания внутриполитического противостояния", — отметил Путин.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.