Против протестующих в Минске применили спецсредства

Белорусские СМИ сообщают, что против колонны протестующих в Минске были применены спецсредства.

Сообщается, что столкновение силовиков с участниками протеста произошло в микрорайоне "Каменная Горка". Организаторы несанкционированных акций изменили принцип сбора участников.

Теперь протестующие собираются в микрорайонах небольшими группами, затем движутся к районному месту сбора и там формируют колонны.