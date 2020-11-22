Белорусские СМИ сообщают, что против колонны протестующих в Минске были применены спецсредства.
Сообщается, что столкновение силовиков с участниками протеста произошло в микрорайоне "Каменная Горка". Организаторы несанкционированных акций изменили принцип сбора участников.
Теперь протестующие собираются в микрорайонах небольшими группами, затем движутся к районному месту сбора и там формируют колонны.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.