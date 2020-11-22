Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила вакансию на должность специального корреспондента в Москве издания The New York Times.
В вакансии утверждается, что сотруднику придётся работать в стране, которая "направляет отряды, вооружённые нервно-паралитическими веществами".
Захарова посоветовала NYT не подвергать своих сотрудников риску.
"Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами "риску" ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается. А если еще более серьезно, то вспомнился Ницше, перефразируя которого, хочется сказать: американская пресса столько боролась с "чудовищем", что незаметно в него сама превратилась", — отметила представитель МИД РФ.
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