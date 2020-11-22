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В Москве прошло заседание Совета Международного “Лазаревского клуба"

Мир » Бывший СССР » Армения

20 ноября в Москве в Институте стран СНГ состоялось внеочередное заседание Совета Международного "Лазаревского клуба".

В Москве прошло заседание Совета Международного “Лазаревского клуба"

На встречу из Армении прибыли члены Совета Клуба: экс-председатель Общественного Совета Республики Армения Вазген Манукян, политолог Виктор Согомонян, председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян и председатель партии "Национальное единение" Артешес Гегамян.

С российской стороны участвовали координатор Совета Клуба, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин и члены Совета:

  • генеральный директор Концерна "Монарх" Сергей Амбарцумян,
  • руководитель Московской дирекции "Лазаревского клуба" Александр Газазян,
  • чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Казимиров,
  • вице-президент "Союза Армян России" Лусик Гукаснян,
  • председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян,
  • а также друг Клуба президент общественной организации "Русско-армянское содружество" Сейран Багдасарян и другие.

Собравшиеся обсудили ситуацию, сложившуюся в Армении после подписания трехстороннего Заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также связанные с этим вопросы российско-армянских отношений и внутриполитическую ситуацию в Армении.

Кроме того, участники рассмотрели возможности взаимодействия гражданских обществ России и Армении в деле помощи пострадавшим от военных действий жителям Республики Арцах. Напомним: сразу после начала боевых действий "Лазаревский клуб" объявил о сборе добровольных пожертвований в России и Армении для помощи населению Арцаха. На данный момент усилиями неравнодушных граждан России и Армении собрано около 10 миллионов рублей.

Совет Клуба решил продолжить сбор средств, которые будут использованы целевым образом по решению Комитета в составе всех президентов Нагорно-Карабахской республики.

Константин Затулин отметил: "Мы разделяем боль армянского народа и в тоже время понимаем, что иного, кроме как выполнение положений, прописанных в трехстороннем заявлении глав России, Армении и Азербайджана, на данном этапе нет. Главное, и с этим согласны все члены нашего Клуба, что в Нагорном Карабахе прекращены военные действия и больше не гибнут мирные граждане. Мы понимаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит решить и это будет не простое решение. При этом сегодня основной задачей остается вопрос беженцев, поддержка семей, лишившихся крова и потерявших близких. Также важным вопросом остается сохранение культурных ценностей на территориях, подконтрольных Азербайджану.

Хотим успокоить армянское общество по поводу информационных вбросов о привлечении Турции к миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Это исключено, о чем уже не раз заявил президент России Владимир Путин, уполномоченные дипломаты и представители вооруженных сил РФ".

Члены Совета запланировали провести очередное Четвертое заседание "Лазаревского клуба" в Армении после стабилизации внутриполитической ситуации в стране и улучшения эпидемиологической обстановки в первой половине 2021 года.

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