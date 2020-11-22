Украина не будет выполнять соглашения, которые были заключены для прекращения боевых действий в Донбассе.
Об этом РИА "Новости" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Так он прокомментировал заявление о том, что закон об особом статусе Донбасса будет пролонгирован без внесения в Конституцию страны.
"Для нас неважно, будет ли этот закон пролонгирован и в каком виде. Для нас важно, чтобы этот закон был занесен в "тело" Конституции, которую менять гораздо сложнее, чем принимать или отменять какие-либо законы. Допустим, его пролонгируют, а потом депутаты проголосуют через месяц вообще за отмену этого закона, после того как они получат от России требуемое. Или от Донбасса: оккупируют его или что-то ещё", — пояснил эксперт.
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