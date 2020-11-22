Украина не собирается выполнять соглашения по Донбассу

Украина не будет выполнять соглашения, которые были заключены для прекращения боевых действий в Донбассе.

Об этом РИА "Новости" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Так он прокомментировал заявление о том, что закон об особом статусе Донбасса будет пролонгирован без внесения в Конституцию страны.