За последние пять дней в Нагорный Карабах вернулись почти 25 тысяч человек.
Об этом сообщил президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
"Поток в Арцах, возвращение наших соотечественников идёт достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тысяч человек, это по данным нашего учётного центра", — пояснил политик.
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