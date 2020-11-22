В Карабах вернулись почти 25 тысяч жителей

За последние пять дней в Нагорный Карабах вернулись почти 25 тысяч человек.

Об этом сообщил президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.