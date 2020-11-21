Делегация из России прибыла с визитом в Баку

Российская межведомственная делегация прибыла в Баку. Ранее она побывала с официальным визитом в Ереване.

В состав делегации входит глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук.

Ранее Шойгу уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе.