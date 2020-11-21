Российская межведомственная делегация прибыла в Баку. Ранее она побывала с официальным визитом в Ереване.
В состав делегации входит глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее Шойгу уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.