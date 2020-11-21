Лавров провёл встречу с Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее российская делегация прибыла в Ереван. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

На своей странице в Facebook она опубликовала снимок переговоров Лаврова и Пашиняна, подписав его "Драматургия".

Напомним, ранее Пашинян встречался с Сергеем Шойгу и обсуждал размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе.