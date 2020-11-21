Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее российская делегация прибыла в Ереван. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
На своей странице в Facebook она опубликовала снимок переговоров Лаврова и Пашиняна, подписав его "Драматургия".
Напомним, ранее Пашинян встречался с Сергеем Шойгу и обсуждал размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.