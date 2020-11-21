Президент России Владимир Путин продлил действие ответных санкций против западных стран до декабря 2021 года. Соответствующий указ появился на официальном сайте правовой информации.
"Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — сказано в документе.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.