В Крыму оценили заявление Санду о статусе полуострова

Новый президент Молдавии Майя Санду сделала внешнеполитическую ошибку, заявив об украинской принадлежности Крымского полуострова.

Об этом сообщил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.