Новый президент Молдавии Майя Санду сделала внешнеполитическую ошибку, заявив об украинской принадлежности Крымского полуострова.
Об этом сообщил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Озвучивая противоречивые высказывания по вопросу взаимодействия Молдавии и Москвы, Санду допускает первую внешнеполитическую ошибку. У нового президента Молдавии нет последовательности и взвешенного подхода", — пояснил депутат.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.