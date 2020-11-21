Украинские политики использовали "майдан" в своих интересах, чтобы получить высокие государственные посты.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести, и усвоить важные уроки. Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам", — считает глава государства.

"Вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной", — добавил Зеленский.