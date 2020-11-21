В одной из минских школ произошло массовое отравление детей. За медицинской помощью обратились 280 школьников. Сейчас их состояние стабильное. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело.

"Состояние учеников средней школы № 61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября стабильное. Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приёмный покой больницы обратились 23 ребёнка. Пять детей после осмотра и консультации специалистов были отпущены домой. По состоянию на 9.00 один выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь", — сказано в сообщении Минздрава республики.