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В одной из школ Минска произошло массовое отравление детей

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В одной из минских школ произошло массовое отравление детей. За медицинской помощью обратились 280 школьников. Сейчас их состояние стабильное. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело.

"Состояние учеников средней школы № 61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября стабильное. Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приёмный покой больницы обратились 23 ребёнка. Пять детей после осмотра и консультации специалистов были отпущены домой. По состоянию на 9.00 один выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь", — сказано в сообщении Минздрава республики.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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