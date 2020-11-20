Алиев рассказал, что нужно для улучшения отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, каким образом Ереван и Баку могли бы установить более дружеские отношения, чем нынешние. По мнению Алиева, виноваты в кризисе отношений власти Армении.

Рассказывая о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Алиев отметил: к войне привело нежелание властей Армении идти по пути нормализации этого вопроса. Политика Еревана была неудачной, из-за чего в стране начался "глубокий внутренний кризис".

"Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений", — подчеркнул Алиев.

Более того, подчеркнул Алиев: неоднократно вопрос с НКР хотели решить спокойно, мирным путём, с использованием политических инструментов.

"Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не находил своего решения, и военное решение конфликта было нашим правом", — уверен президент Азербайджана.

По материалам сайта jpgazeta. ru.