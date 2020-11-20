"Лучше выберем писателя": поляки рассказали о замене президента

Интересные данные приводят эксперты центра социологических опросов Social Changes. По их данным, на замену нынешней власти поляки предпочли бы выбрать писателя Шимона Головню.

Опрос эксперты Social Changes проводили с простой целью — узнать, кто из представителей оппозиции больше всего нравится полякам. Как оказалось, Шимон Головня, который в 2020 году успел поучаствовать в выборах президента (и занял третье место), стал ещё популярнее. Его хотят видеть в кресле президента 19% поляков.

Второе место занял представитель партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский, который считался главным конкурентом нынешнего польского лидера Анджея Дуды. Ему отдали бы голоса 16% опрошенных.

Почётное третье место поделили бывший премьер-министр Польши, депутат Европарламента Дональд Туск и один из лидеров националистической партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак. Обоим политикам поляки отдали по 6% голосов.

По материалам сайта regnum. ru.