"Стройка века": как немцы остались без денег, но с терминалами под газ

Вопросы поддержки немецкими компаниями "бунта" против "Северного потока-2" имеют в своей основе не только политические, но и чисто финансовые причины. Именно из-за денег немцы решили отомстить США, выйдя из проекта по строительству терминалов под американский газ.

Ситуация сложилась следующая: немецким компаниям, которые выступили против "СП-2" и решили помогать США, из Вашингтона гарантировали субсидии, льготы и кредиты. Было начато строительство нескольких терминалов, в которых должен был храниться американский газ, в частности, в порту Вильгельмсхафен.

Далее включилась классическая американская дипломатия: денег на "бонусы" немцам никто выделять и не подумал.

"Когда немецкая компания [работавшая в проекте терминалов] поняла, что никаких субсидий от США не будет, она вышла из проекта. Ведь при обычных рыночных ценах на газ в Европе невозможно окупить инвестиции в СПГ-терминал", — рассказал СМИ эксперт по энергетическим вопросам Игорь Юшков.

В результате стройка "замёрзла", и неизвестно, будет ли закончена вообще. Но Штатам пока не до неё — выборы намного интереснее…

По материалам сайта ytro. ru.